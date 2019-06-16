Kamu bankalarından AKP yanlısı medyaya reklam yağmuru

CHP Milletvekili Mürsel Alban, kamu bankalarının, İBB seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından 6 yandaş gazeteye 39 günde 260 reklam verdiğini açıkladı. Alban bunu "hortumlama" diye nitelendirdi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, AKP’ye yakın medya organlarının kamu bankalarından nasıl beslendiğini gözler önüne serdi.

CHP'li vekil Mürsel Alban, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği 6 Mayıs’tan itibaren Ziraat, Halk, Vakıfbank gibi kamu bankaları tarafından Akşam, Güneş, Star, Takvim, Akit ve Yeni Şafak’a 39 günde 260 adet reklam verildiğini açıkladı.

NE KADAR AKTARILDI?

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in aktardığına göre, Alban, verilen reklam ve harcamalar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Alban, “İktidara yakın gazeteler reklam ile mi ödüllendirildi” diye sordu. Alban, önergesinde “Adı geçen gazetelere verdiği reklamların bedeli ne kadardır? Hangi gazeteye, ne kadar ödeme yapılmıştır?”sorularına yanıt verilmesini istedi.

SAYFA SAYFA REKLAM

“Hortumları keseceğiz” diyerek iktidara gelenlerin, kamu bankalarını, yandaş gazeteleri aracılığıyla nasıl hortumladıklarının açık seçik ortada olduğunu söyleyen Alban, “Ziraat, Halk, Vakıfbank gibi kamu bankaları, yukarıda belirtilen tarihler arasındaki 39 günde, bu taraflı yayın yapan gazetelere 260 adet reklam vermiştir. Bu yandaş gazetelere yüzbinlerce TL akıtılmıştır” dedi.

“Hatta bazı günler, bir banka tek reklamla yetinmemiş aynı gazetenin farklı sayfalarına birer reklam vermiştir” diyen Alban, şöyle devam etti:

“Yine aynı şekilde; bağımsızlık mücadelemizin başlangıç günü kabul edilen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.yıl dönümü olan 19 Mayıs 2019 tarihinde, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile tanınan bir gazeteye reklam yağdırılmıştır. Muhalif ve Atatürkçü çizgide yayın yapan gazetelere hiçbir şekilde, o günün anısına bile olsa reklam verilmemiştir.

Yurttaşlarımız, kredi ve kredi kartı faizleri altında inim inim inlerken, borcunu asgarisini dahi ödeyemeyen yüzbinlerce eve haciz gelirken, devlete ait olan bu bankaların savurganlığı devlet kaynaklarının nasıl soyulduğunu göstermektedir.”