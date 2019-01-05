Kameralar hızlı tren faciasından sonra konuldu

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren faciasına ilişkin olarak tanık sıfatıyla ifade veren kontrolör Mehmet Karaca, bazı kameraların kazadan sonra yerleştirildiğini söyledi.

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada Yüksek Hızlı Tren Trafik Yönetim Merkezi'nde kontrolör olarak görev yapan Mehmet Karaca, tanık olarak ifade verdi.

Sinyalizasyon sisteminin olmadığını ve sistemin sadece insana dayalı olduğunu belirten Karaca, peron çıkışını ve Hat 1'i düzenleyen S(M74) makas çevresini gösteren kameraların kazadan sonra konulduğunu ifade etti.

'SİNYALİZASYON OLMADIĞI İÇİN İZLEME İMKANIMIZ YOKTU'

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ‘ın haberine göre, 9 Aralık 2018’de YHT Gar ile Sincan arasındaki tren trafiğinin değiştirilmek istenmesi üzerine kendisinin yöneticilerini, “Risklerin devam edeceği, yeni sıkıntıların çıkabileceği şeklinde” uyardığını belirten Karaca, "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil" diyen Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ı yalanlayan ifadelerde bulundu.

Karaca “YHT Gar ile Eryaman istasyonu arasında sinyalizasyon sistemi olmadığı için YHT Gar’dan hareket eden trenleri Sincan İstasyonu’na kadar sistem üzerinden izleme imkânımız yoktu” dedi.

Kazadan sonra peron çıkışını ve Hat 1’i düzenleyen S(M74) makas çevresine burayı gösteren kameralar konulduğunu anlatan Karaca, “Görüntülerini izleyebilmemiz için görev yaptığımız merkeze monitör konuldu” dedi.

'TAMAMEN İNSAN DİKKATİNE BAĞLI BİR SİSTEM'

Karaca, YHT gar ile sinyalizasyonun başladığı bölge arasında tren trafiğinin TMİ (tren trafiğinin merkezden telefonla idaresi) sistemi olarak görünse de sistemin tam olarak TMİ olmadığını kaydetti.

TMİ sisteminde istasyonlarda görevliler, işaretler ve koruma tedbirleri olduğunu vurgulayan Karaca, “Şu anda uygulanan sistem çok sık değiştirilen yazılı emirlerle yapılan düzenlemeler üzerine tamamen insan dikkatine, becerisine dayalı bir sistemdir” diye konuştu.