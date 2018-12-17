Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılan hastanın ölümüyle ilgili soruşturma

Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan, kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılınca sevk edildiği Karabük'teki özel hastanede hayatını kaybeden Sakinur Çıvak'ın (57) avukat oğlu, annesinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Bartın'da üç çocuk annesi Sakinur Çıvak, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma şikayetiyle 2 Ekim gecesi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Sakinur Çıvak, iddiaya göre bir şeyi olmadığı söylenerek ağrı kesici ve alerjik ilaçlar verilerek 7 saat acil servis müşahede odasında bekletildi. Bu sürede çekilen EKG'lerde de Sakinur Çıvak'ın rahatsızlığı anlaşılamadı.

Sabah hastaneye gelen kardiyoloji uzmanı, Sakinur Çıvak'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen Çıvak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sakinur Çıvak'ın Zonguldak'ta yaşayan avukat oğlu Soner Çıvak, annesinin ölümünde acil servis doktoru Y.H. ve ilgili personelin eksik tedavi uyguladığını, çekilen EKG'lerde kalp krizini tespit edemedikleri gerekçesiyle Bartın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bartın Devlet Hastanesi Sakinur Çıvak'ın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı.