Kalkınma Bakanı 'rahat': Kurda biraz yükselme oldu...

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası'ndaki değer kaybını değerlendirirken "Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecektir" dedi.

Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere dayandığını, ekonomi yönetimindeki kurumların tüm gelişmeleri yakından takip ederek üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığını söyledi.

Vatandaşların, üretici ve yatırımcıların gönlünün ferah olmasını isteyen Elvan, "En ufak bir kaygı içinde olmamalarını istiyorum" diye konuştu.

Elvan, şöyle devam etti:

"Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecektir. Yılın ilk aylarındaki performansımıza bakılırsa Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği görülür.Turizm gelirlerimizde de geçen yıla oranla ciddi bir artış bekliyoruz. Yılın ilk üç ayında turist artışı var. Ekonomimizde çarklar dönüyor, üretim ve ihracatımız sürüyor. Biz neyi nasıl yaptığımızı çok iyi biliyoruz, bundan sonraki adımlarımıza da nasıl ve ne şekilde atacağımızı çok iyi biliyoruz."