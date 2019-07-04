Kalın’dan hükümet sisteminde revizyon açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ‘revizyon ve güncellemeler’in normal olduğunu söyleyerek bu konuda toplantıların Erdoğan’ın başkanlığında yürütüldüğünü kaydetti. Kalın, Ali Babacan ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi de doğruladı. Kalın S-400’lerin ‘aktif olarak kullanılacağı’nı kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde “revizyon ve güncellemelerin” normal olduğunu belirten Kalın, “İhtiyaçlara göre belli değerlendirmeler, revizyonlar, güncellemeler yapılması normaldir. Cumhurbaşkanımız da bizzat icranın başı olarak ve baş komutan sıfatıyla bütün süreçleri takip etmektedir” dedi.

Kalın S-400’lerle ilgili olarak "Çok yakın bir zamanda teslimi yapılacak ve aktif bir şekilde kullanılacak" diye konuştu.

AKP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi doğrulayan Kalın, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Kalın’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘ULUSLARARASI SERMAYENİN TÜRKİYE’YE ÇEKİLMESİ’

- "Bugünkü kabine toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili detaylı sunum yapıldı. Türkiye'de mevcut olan yerli ve yabancı yatırımcıların hem de bundan sonra uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili yapılan detaylı çalışmalar kabineye sunuldu. Kültür Turizm, İçişleri, Adalet Bakanlığımızın da gündeme ilişkin sunumları oldu."

İRAN VE RUSYA İLE ÜÇLÜ ZİRVE AĞUSTOS’TA

- (Erdoğan’ın G20’deki görüşmeleri) "O görüşmelerin önemli neticelerinden bir tanesi olarak Ağustos ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Rusya Federasyonu ve İran'ın katılacağı üçlü zirve gerçekleştirilecek."

’S-400’LER AKTİF ŞEKİLDE KULLANILACAK’

- "S-400’ler çok yakın bir tarihte getirilecek. Günler içerisinde bu sistem Türkiye'ye gelecek ve aktif bir şekilde kullanılacak. Bazı senaryolar ortaya atılıyor. ‘Getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak’ gibi şeyler ortaya atılıyor. Bunlar doğru değildir. Nereye konuşlandırılacağı konusuyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Nihayete erdiği zaman bunu da kamuoyuyla paylaşırız. NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir."



CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE REVİZYON

- "Türkiye hızlı büyüyen dinamik bir toplum. Nüfusumuz büyüyor, gençleşiyor hamdolsun. Başkanlık sistemi bu ihtiyaçtan doğdu. Burada durmamız mümkün değil. Yeni ihtiyaçlar, sınamalar ortaya çıkınca sistemin güncellenmesi gayet normaldir. Bunun değişik unsurları var. Kabine bunun bir ayağıdır, yani bakanlıklar. Başkanlıklar olarak ifade ettiğimiz kurumlar başka ayağıdır, MİT, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri gibi. Ofisler önemli ayaklarından birisini teşkil etmektedir. Bu kurumlar diğer kurumlarla eş güdüm halinde hareket etmektedir. Bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmekte, sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve onaylarıyla iş yapmaktadır. Her bir kurumun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Millete doğrudan hizmet daha etkin bir şekilde götürülebiliyor mu? Götürülen hizmetin maliyeti düşürülebiliyor mu? Mesela e-devlet uygulamasında çok önemli kazanımlar sağlandı."

- "Bütün kurumlarımız düzenli bir şekilde toplanıyor. Toplantılarında ilgili kurumlardan bilgi, belge, brifing almak suretiyle büyük fotoğrafın içinde yeni politikalar nasıl oluşturulur bunu yapıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın başkanlığında da toplantılar yapılıyor. Politika kurullarına verilen görevler politikaların değerlendirilmesinde makro perspektiften bakılıp, teklifler geliştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hedefleri açısından bakıldığından büyük bir gayret, çaba ve başarının olduğunu görüyoruz. İhtiyaçlara göre belli değerlendirmeler, revizyonlar, güncellemeler yapılması normaldir. Cumhurbaşkanımız da bizzat icranın başı olarak ve baş komutan sıfatıyla bütün süreçleri takip etmektedir. Bu sistemin nihai amacı millete hizmeti en etkin, kolay ve kaliteli bir şekilde ulaştırmaktadır."

TÜRKİYE, RUSYA, ALMANYA, FRANSA ARASINDA DÖRTLÜ ZİRVE

- "Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak."

ERDOĞAN-BABACAN GÖRÜŞMESİ

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar."