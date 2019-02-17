Kalın'dan Gülen açıklaması

Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Bize olan ulaşan böyle bir şey yok' diyerek iddiayı yalanladı. '

Akit TV’de yayımlanan "Ters Kutuplar" isimli programda ABD’de bulunan Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı öne sürüldü.

Programın yorumcularından Ali Tarakçı, CHP’deki istifaların konu edildiği programda sözün kendisine geldiği sırada “Şimdi bomba bir haber vereyim” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor. Bomba bir haber olarak kenara yazın.

Bilginin çok net olduğunu söyleyeyim size. Tahmin ediyorum 1-2 saat içinde gündeme düşer. Sabaha doğru Türkiye’ye getiriliyor."

Tarakçı, haberin kaynağını ise söyleyemeyeceğini belirtti.

KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fetullah Gülen'in yakalandığına ilişkin iddiaya yanıt verdi.

Kalın, "Bize olan ulaşan böyle bir şey yok. Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesine karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek" dedi.

Kalın, “Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye’de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar. 20’ye yakın ülkede FETÖ okulları kapatıldı ya da Maarif Vakfı’na devredildi. Bu çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

'KORUYUCU, YÖNLENDİRİCİSİ KİM OLURSA OLSUN'

Kalın, şöyle devam etti:

“Onların hamisi, koruyucusu kim olursa olsun yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun onlara karşı bu milletin dik duruşu 15 Temmuz’da ne ise bugün de aynıdır. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır. Gerek dinimize inanç noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”