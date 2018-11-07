Kalın'dan ABD'ye: YPG'ye destek PKK terör örgütüne destektir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye verdiği destek için 'PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

'YPG'YE DESTEK PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEKTİR'

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Terör örgütleri arası ayrım görmüyoruz. Orada devam eden mücadele Türkiye'nin desteklediği mücadeledir. Bir diğer konu da sınırda aldığımız güvenlik önlemleri kendi sınırlarımızı korumaya yöneliktir. Türkiye'nin aldığı ünlemler DEAŞ ile mücadeleyi yavaşlatıyor sözü kabul edilir değil. Terörle mücadele bundan sonra da devam edecektir. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede yer almadığı aslı astarı olmayan propagandalara maruz kaldık. Türkiye DEAŞ ile mücadeleye en ön saflarda mücadele veren bir ülkedir. (ABD'nin YPG tutumu) PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir. Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir. İdlib mutabakatı ile ilgili yapılan 4'lü zirvenin sonuçları memnuniyet vericidir. Zirvenin iki önemli sonucu vardır. İdlib mutabakatının kalıcı bir ateşkes haline getirilmesi. İdlib mutabakatı ile ilgili yoğun bir çalışma sürdürülüyor."

İRAN MESELESİ

Kalın, İran konusunda şunları söyledi:

"İran bizim önemli bir komşumuz. Önemli, bir ticaret ortağımız. 6 ay boyunca müzakereler devam edecek."

ABD'NİN KOYDUĞU ÖDÜL

Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün ABD'nin PKK liderlerine koyduğu ödülle ilgili açıklaması:

"Çok geç kalınmış bir adımdır. Olumlu olmakla birlikte geciken bir adımdır. Bu insanlar yeni terörist olmadılar. Biz bunlarla mücadele ederken ne ABD'den ne de diğer müttefiklerimizden bir destek gelmemişti. Amerikalı yetkilinin açıklamasıyla ilgili de bağlantı kuracak olacaksak burada temel sorun ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor olması. "