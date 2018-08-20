Kalın'dan ABD Büyükelçiliğine saldırı açıklaması: Kaos yaratma girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada 'ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır" ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.