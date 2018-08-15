Kalın: Türkiye kimseyle ekonomik savaştan yana değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir' dedi. Kalın 'Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan refleksle dışarıda birtakım krizler çıkardığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ne ilk ne de son ülke. Bunun Amerikan çıkarlarına da zarar verdiği ortadadır' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısı yapıyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu dalgalanmanın Türk ekonomisinin yapısıyla bir ilgisi yoktur. Büyük oranda ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu çerçevesinde Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığını gördük. Devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinden iyiye gidişin başladığını görüyoruz.

Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Türkiye serbest piyasa kurallarına bağlı bir şekilde dünya ekonomisine entegre olmaya devam edecektir.

'TRUMP YÖNETİMİNİN KRİZLER ÇIKARDIĞINI BİLİYORUZ'

Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan refleksle dışarıda birtakım krizler çıkardığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ne ilk ne de son ülke. Bunun Amerikan çıkarlarına da zarar verdiği ortadadır. Dün akşamdan beri döviz kurlarından olumlu gelişme alınan önlemlerin netice verdiğini göstermektedir.

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirilmesi yönünde cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı. Bu tepkiyi vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz.

Türkiye ekonomik bir savaştan yana değildir ama kendine bir saldırı olduğu zaman gereken bütün adımları da atacaktır.

'TERÖRLE MÜCADELE'

Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sürecektir. PKK terör örgütüne yönelik önemli mesafe alındığını müşahade etmekteyiz. Toplam 50 kilit konumdaki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Örgüte katılım son 30 yılın düşük rakamıdır.

AB LİDERLERİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkel ve yarın da Macron ile görüşecek."