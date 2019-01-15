Kalın: Suriye'de güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Kalın, siyasetin ve diplomasinin tüm imkanlarını kullanacaklarını belirterek "hem sahada hem masada olacağız" dedi.

'RUSYA İLE KOORDİNE HAREKET EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba günü Moskova'ya günübirlik ziyarette bulunacağını açıklayan Kalın, "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak. Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'BEŞ MADDELİK ÇEKİLME KARARI VERİLDİ'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve heyetinin geçtiğimiz hafta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Suriye'den çekilme kararını teyit ettiklerini kaydeden Kalın, "ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi" şeklinde konuştu.

GÜVENLİ BÖLGE KONTROLÜ TÜRKİYE'DE OLACAK

Kabine'de Suriye'de oluşturulması planlanan "güvenli bölge"nin ele alındığını açıklayan İbrahim Kalın, şu sözleri aktardı: "Bir kere buna olumlu baktığımızı ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu detaylı çalışmış ve diğer ülkelere teklif etmişti. Bu teklif o zaman kabul edilseydi, o büyük mülteci akını yaşanmayacaktı. Cumhurbaşkanımız bu görüşünü hala daha tüm platformlarda söylemeye devam ediyor. Bu sevindirici bir şey. Askeri ve istihbariti durumu ne olacak buna ilişkin görüşmeler devam edecek. Detaylar netleştikçe sizinle paylaşacağız. Buranın kontrolü Türkiye'de olacak. Adına güvenli bölge denmese de Türkiye'nin kontrolünde güvenli bir hat var. Benzer bir model Münbiç'te de kullanılabilir."

'EKONOMİK TEHDİT GERİDE KALDI'

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendiren Kalın, "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi