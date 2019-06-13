Kalın, İdlib'de Suriye'yi suçladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili 'Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, Rusya ile temaslar kuruldu' dedi. Rusya, İdlib'de TSK'nin gözlem noktasına saldırının ardından Türkiye'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda cihatçıların mevzilerini vurduklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada; "Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu" ifadelerini kullandı.

İdlib'de ilan edilen 3 günlük ateşkese cihatçı grupların uymayacaklarını duyurmasının ardından TSK'nin İdlib'deki bir gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 2 askerin hafif yaralandığı bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi" ifadesine yer verilirken, daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara'nın yardım istemesi ve koordinatları vermesi üzerine Türkiye'nin İdlib'de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini açıklamıştı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamada Suriye ordusunu "tahrik"le suçlaması dikkat çekti.



'F-35'LER MUTLAKA GELECEK'

Kalın yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması planıyla ilgili olarak "Mevkidaşlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Orta uzun vadede bu sorun mutlaka aşılacaktır. Türkiye’nin hakkı olan F-35’ler ülkemize mutlaka gelecektir" dedi.

BOLTON İLE GÖRÜŞME

Kalın "Bizim sıfır toplamlı bir dış politikamız yok, bunun için 360 derece perspektifinden olayları bakıyoruz. Biz F-35'in müşterisi değil ortağıyız. Üreticilerinden biriyiz. Üretimin bir parçasıyız. Pentagon S-400 meselesini bahane ederek kalıcı ilişkilere zarar vermekten kaçınmalıdır. Anlaşmadan kaynaklanan haklarımızı her platformda savunmaya devam edeceğiz. Umarız iş o noktaya gelmez" diye konuştu.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupla ilgili ise Kalın "Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir. Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık" dedi.

'DOĞU AKDENİZ'DE OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Kalın "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye-Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir. Bunu Afrin'de, İdlib'de kararlı bir şekilde devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesiminin oldu bitti anlayışını, gasp etme anlayışını şiddetle reddediyoruz. Biz temel pozisyonumuzu Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin hakkını müdafaa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.