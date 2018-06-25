Kalın: BBC sözlerimi sansürledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC Londra Radyosu'na verdiği röportajda sözlerinin sansürlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC Londra Radyosu'na verdiği röportajda "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." şeklindeki sözlerinin yer aldığı bölüm sansürlendiğini söyledi

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, bugün BBC Londra Radyosu'nda yayınlanan "Newshour" programına katılarak, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiğini aktardı. Programda "tutuklular" hakkında sorulan soruya "Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır'a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." dediğini söyleyen Kalın, sözlerinin sansürlendiğini iddia etti.