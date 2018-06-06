Kalın, Akar ile birlikte Gül'e gittiklerini doğruladı: Erdoğan'ın bilgisi vardı, talebi değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ziyaretlerinin kendi fikirleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı aday olmaması için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'e bir ziyarette bulundukları iddiası geçen ay kamuoyunda tartışılmıştı. Akar ve Kalın'ı, Tayyip Erdoğan'ın Abdullah'a Gül'e gönderdiği öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ziyaretlerinin kendi fikirleri olduğunu söyledi.

Habertürk TV’de canlı yayına katılan Kalın, seçim sürecinin başlangıcında Genelkurmay Başkanı Akar ile kendisinin 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü ziyaret etmesine ilişkin soruya, "Bu ziyaret tamamen Hulusi Akar Paşa'nın ve benim, Sayın Abdullah Gül ile olan şahsi hukukumuza binaen yapılmış bir ziyaretti" dedi.

Gül ile nasıl bir şahsi hukuklarınının sorulması üzerine ise Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

Hulusi Paşa'nın bildiğim kadarıyla 40 yıla varan bir dostluğu var Sayın Abdullah Gül ile. İkisi de devletin farklı görevlerine, makamlarına geldikleri zaman da bu ilişkileri devam etti. Ta ki bugüne kadar. Benim de yaklaşık 15 yıldan fazla bir süredir Sayın Abdullah Gül ile bir tanışıklığım ve hukukum var. Bu hukuka binaen yapılmış bir ziyaret.

Bunun dışında 'gittiler, ultimatom verdiler, darbeydi' gibi siyasi istismar konusu yapılan meselelerin hiç birinin gerçekle bir ilgisi yok. Biz gittik, görüşlerimizi açıkladık, tamamen kendi şahsi inisiyatifimizle görüşlerimizi açıkladık.

'ERDOĞAN'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE GİTTİK, TALEBİ ÜZERİNE DEĞİL'

Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı gitmenizi istedi" sorusuna, "Bilgisi dahilinde gittik ama onun talebi üzerine değil. Biz kendi inisiyatifimizle gittik oraya" dedi.

NE KONUŞULDU?

Gül ile görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin ise Kalın, şunları kaydetti: