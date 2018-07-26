İyi Parti'nin Afyon'daki kampında yaşanan tartışmanın ardından olağanüstü kurultay kararı alan Meral Akşener'in yaptığı konuşmadan ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk, köşesinde kurultayda yaşananları aktarırken, şu ifadeleri kullandı:

Partinin ve cumhurbaşkanı adayı olarak Akşener'in oy oranının beklenenin çok altında çıkmasının nedenleri anlatıldı. Akşener özellikle oy oranının düşük çıkması konusundaki eleştirileri not aldı. Kürsüye çıktığında, “Evet, oy oranımızın beklediğimizin çok altında çıkmasını açıkçası ben de kaldıramıyorum, sindiremiyorum. Başarısızlık varsa bütün sorumluluk bana aittir. İstifa ediyorum” dediğinde ortalık karıştı.

Akşener'in çıkacağı kapının önüne partililer barikat kurdu. Bin bir zorlukla dışarıya çıkıp otomobiline bindiğinde ise şoförünün yapacak bir şeyi yoktu. Çünkü kimisi otomobilin önüne, kimisi arkasına yattı. Otomobilin bu koşullarda ilerlemesi mümkün değildi. Bu da yetmedi. Bu kez önüne, arkasına araçlar getirilip park edildi. Akşener, ikna edilip yeniden salona döndüğünde, seçimli kurultay toplayacağını açıkladı. Bu durum, yönetimden rahatsız olanları memnun etti. Akşener ise çalıştay sonrasında aday olmayacağını açıkladı. Evet aday olmayacak ama aday gösterilecek. Buna karşı çıkacak olan da yok…