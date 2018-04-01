Kahraman'dan TBMM'deki skandal ilişkin açıklama: Suçlu kendisi değilmiş

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'teki çatısı altında kadın tiyatroculara yönelik düşmanlıkla ilgili açıklamada bulundu. Kahraman, 'Müthiş bir faaliyet yaptık' diyen. Hiç ondan bahseden yok. Hanımlar konulmadı. Dolu her taraf' dedi.

Gerici açıklamaları ve kadın düşmanlığıyla nam salan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'deki skandala ilişkin açıklamada bulundu.



TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nca başlatılan “Meclis Sohbetleri”nin ikinci etkinliği olan Çanakkale Savaşı temalı gösteride kadın sanatçıların sahneye çıkarılmamasına ilişkin konuşan Kahraman, "Yapılacak iş sadece ve sadece Çanakkale Türküsü'nü söylemek. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplamda 13 tane erkek var. Toplamda 29 kişi var. 9 tane askerimiz orada. Herkesin alkışladığı, memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin duygusunu bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadınları koymadı.' Ya nasıl koymadı? O sahnede...Sahne yok ki. Sahneye zaten üç tane koltuk var. Orası sahne değil. Tiyatro eseri değil. Sadece marşın, türkümüzün söylendiği bir hadise. Devlet tiyatrosu bir bildiri yayınladı, anlattı. Meclis başkanlığı anlattı. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclis'miş... Hanımlar konmadı. Dolu her taraf." dedi.



Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyit onbaşı ruhu lazım. Her şeyi neden tutup da siyasi bir taraflara çekiyoruz? Neden bütünlüğümüzü sağlayıcı konularda bir arada bulunmuyoruz? Bu bizim mesleki eksikliğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Türkiye'de satılmış yoktur, aldatılmış vardır. Mühim olan diyalogdur, birbirini anlamaktır. Sanata değer verse, sanatkar olsa insanlarımız, böyle haşinlik ve kabalığa itilmezler. Sanatı ve sanatkarIarı sevmeliyiz, sanata teşvik etmeliyiz. Dünyaya ad tanıtmalıyız. Sanatı tanıtmalıyız. Dünya çapında sanatkarlarımız var. İşte burada onların eserlerini göreceğiz."



SKANDALIN SORUMLUSU KENDİSİ DEĞİLMİŞ

"Önümüzü kesemeyecekler" diyen Kahraman skandalı ortaya çıkaranları hedef almayı da ihmal etmedi.

Kahraman, "Dışarıda adam besleyip Türkiye'nin içini karıştıran mikserlere imkan vermeyeceğiz. Gazetede okuduğum zaman kızmıyorum. Niye kızmıyorum? Acıdığım için. Zavallı bir güruh. İnşallah düzelirler" dedi.

