Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Kararlar duruşma salonlarında değil Saray odalarında alınıyor

Beş ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Açılan davalarda kararlar duruşma salonlarında değil Saray odalarında alınıyor' dedi.

Hakkında 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açıklamada bulundu.

Kaftacıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılan davalarda kararlar duruşma salonlarında değil Saray odalarında alınıyor.

Vesayetçi iktidara karşı mücadelemiz daha yeni başlıyor. Onlar sanıyorlar ki baskı yaptıkça, ceza verdikçe korkacağız.

Bugün burada verilen destek Türkiye'de hak ve adalet mücadelesi verenler için umut ışığıdır.

Saray vesayetine son verene kadar bedeli ne olursa olsun susmayacağız.

O kaybetti, biz kazandık. Korkutmaya çalışsalar da inandığımız eşitlik yolundan döndürmeye çalışsalar da ne sesimiz kısılır haykırmaktan, ne de vazgeçeriz özgürlükten.

Her seferinde buradan açıkça söylüyorum: Yeni bir mevsime girdik artık. Bu mevsimde ne çiçeklerin açmasını, ne de nefes almamızı engelleyecekler.

Bizim bir hayalimiz var bağımsız hukuk devletinin yurttaşları olarak eşit yaşamak istiyoruz. Bu güzel Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Hayallerimizden de, düşüncelerimizden de asla vazgeçmeyeceğiz.