Kaftancıoğlu davası başladı: Avukat salondan çıkarıldı, dava ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Dava 18 Temmuz'a ertelendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından açılan dava bugün İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

Kaftancıoğlu seçim ile duruşma tarihi arasında az bir zaman olduğunu belirterek hazırlanamadığını söyledi ve savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Hakim "Yeterli süreniz vardı, hazırlansaydınız" diyerek süre talebini reddetti.

Avukatların reddi hakim ve süre talebi sonrası çıkan tartışmanın ardından Avukat Ömer Kavilli, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Verilen aranın ardından hakim, savunma süre talebini kabul ederek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.