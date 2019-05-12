Kaftancıoğlu: CHP örgütü İmamoğlu'nun mağduriyetine odaklanacak

YSK’nın iptal kararına da tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 'İstanbul seçimlerinin sandıktan AK Parti çıkmadığı için iptal edildiğini' belirtti. Kaftancıoğlu 'ama şunu bilmiyorlar 23 Haziran’da da sandıktan AKP çıkmayacak. Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanacak yerel seçim öncesi kentte yürütülecek kampanyanın ayrıntıları hakkında konuştu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan Kaftancıoğlu, kampanya stratejisinde çok büyük farklılık olmayacağını ancak anlatılacak konularda farklılık olacağını dile getirdi.

'CHP ÖRGÜTÜ MAĞDURİYETE ODAKLANACAK'

Kaftancıoğlu, “31 Mart seçimlerine giderken Ekrem İmamoğlu ittifak adayıydı ama İstanbul ittifakı kavramını da açıklayarak tüm İstanbullulara hitap etmiştik. Özelikle 6 Mayıs sandık darbesinden sonra bizim 31 Mart öncesinde anlattığımız gerçeklik ortaya çıktı. Artık Ekrem İmamoğlu ittifak adayı değil tüm İstanbulluların adayı olarak kampanyayı yürütecek” dedi.

"Bu süreçte Ekrem İmamoğlu sahada kendisini, yapacaklarını" anlatırken "CHP örgütünün de İmamoğlu'nun mağduriyeti konusuna odaklanacağını" dile getiren Kaftancıoğlu, “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. Stratejideki söylemlerimiz yine yerel söylem olacak. 31 Mart'tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız büyük toplanmalar olmayacak” diye konuştu.

'OY VERMEYENLERE ULAŞACAĞIZ'

"Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyenlere ulaşacaklarını" söyleyen Kaftancıoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 Mart'tan sonra çıkan sonuçlara göre güncellenmiş bir veri haritası oluşturduklarını söyledi.

"Sokak sokak insanların hangi partiye oy verdiklerini tespit ederek" görüşmeler yapacaklarını aktaran Kaftancıoğlu “CHP örgütü, gönüllüler ve her ilçede belirlediğimiz kanaat önderleri ayrı ayrı ev ziyaretleri yapacak. Şu an kadın kolları ve gönüllüler ev ziyaretlerine başladı. Biz yine görünmeyen çalışmalarla sonuç alacağız” dedi.

'RAMAZAN NEDENİYLE İFTAR VE SAHUR ARASINDA'

Kaftancıoğlu, "Ramazan nedeniyle kampanya çalışmalarını iftar ve sahur saatleri arasında yaptıklarını" kaydederek, “Görünen gürültü koparan değil görünmeyen vatandaşın hem aklına hem de yüreğine gerçekleri anlatan bir kampanya yürüteceğiz” dedi.

Kaftancıoğlu, CHP'nin kazanamadığı ama büyükşehiri kazandıran ilçelerin belediye başkan adaylarının da sahada olacaklarını açıkladı.