Kaftancıoğlu: AKP'nin İBB Meclisi'ndeki çoğunluğu demokrasi için fırsat olabilir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'li üyelerin çoğunlukta olmasın bir 'fırsat' olarak gördüğünü söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'li üyelerin çoğunlukta olmasının "demokrasi adına çok büyük bir fırsata çevirebileceğini" söyledi.

İstanbul Büyükşehir'deki bütün meclis toplantılarını canlı yayınlayacaklarını belirten Kaftancıoğlu, "CHP grubu olarak bizler veya belediye başkanımız bir öneriyi getirdiğinde vatandaşın lehine olan bir durum sırf sayısal çoğunlukla nasıl reddedilebilir? Aksi takdirde onun kararını da halk verecektir" dedi.

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'VERİ TOPLAMA OLAYI KOPYALAMA DEĞİL'

Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasına değinen Kaftancıoğlu, "Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediyesini aldığı anda fotoğrafı çekmek istedi. Veri tabanı olayı da kamuoyunda yansıtıldığı gibi veri kopyalama değildi. Mahkeme kararıyla durulduğu bilgisi henüz belediyeye ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

'YASİN OKUMASI BENİ RAHATSIZ ETMEDİ'

İmamoğlu'nun seçim kampanyası sürecini değerlendiren CHP'li Kaftancıoğlu "Ekrem İmamoğlu'nun Yasin okuması beni rahatsız etmedi. İmamoğlu ben orada Yasin okuyayım da muhafazakarlar bana oy versin diye okumadı. İmamoğlu'nun geçmişinden bugüne kadar getirdiği, kendi siyasi çizgisi, aile ve yaşantısıyla o da Ekrem İmamoğlu'nun kendi doğalıydı" dedi.

'SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

AKP'nin itiraz dilekçeleri hakkında konuşan Kaftancıoğlu şu şekilde konuştu: "YSK'nın kararını YSK verecektir. İstanbul'da bir sonraki yerel seçim 5 sene sonra olacaktır. Biz seçimleri bitirdik, Ekrem İmamoğlu hizmete başladı. 5 sene sonra seçim olacak vatandaş kararını verecektir. YSK'da hukukçular var. Bu kadar hukuksal olmayan dilekçe ile iptal edilmek hukuki değildir. YSK'nın bu gerekçelerle seçimi iptal etmesi hiç mümkün değildir."