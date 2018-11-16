Kadir Mısıroğlu: Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın ziyaret ettiği Kadir Mısıroğlu, 'Eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır' dedi.

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın, 10 Kasım'ın hemen öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaretlerle gündem olan Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyaret tartışılmaya devam ederken, Mısıroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

“Bugün Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü kükreyen aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal’ın yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır, ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir" diyen Mısıroğlu, "Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır" ifadelerini kullandı.

Kendisini eleştirenleri de hedef alan Mısıroğlu, “Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk’u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya… Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz" diye konuştu.