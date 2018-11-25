Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne polis saldırısı

​25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için Taksim Tünel’de bir araya gelen kadınlara polis saldırdı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için Taksim’de Tünel’de bir araya gelen kadınlara polis saldırdı.

İstiklal caddesi üzerinde bulunan Tünel meyanında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenmek istenen yürüyüşe polis biber gazı ile müdahale etti.

'SOKAKLARI DA MEYDANLARI DA TERKETMİYORUZ'

Polis, kadınların yürüme talebine “Umarım görevlilerimizi ezmeye kalkmazsınız erkeklerimiz devreye girmez” sözleri ile karşılık verdi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için bir araya gelen kadınlar, İstiklal Caddesi’ni kapatan polise "Sokakları da meydanları da terketmiyoruz" sloganı ile yanıt verdi.

Kadıköy’de düzenlenecek bir diğer yürüyüşe de izin verilmeyeceğini belirten polis, basın açıklaması yapıldıktan sonra eylemin sona erdirilmesini istedi.