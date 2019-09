Kadına şiddet hutbesinde kürtaj söylevi: Keyfi sebeplerle kürtaj yapılamaz

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan Cuma hutbesinde, 'Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren ölünceye kadar her can saygındır. İslam’ın çizdiği hukuki ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek, annesinin hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez' denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan ve şiddetin konu edildiği Cuma hutbesinde kürtajdan da bahsedildi. Sitedeki açıklamada "annesinin hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça" kürtaj yapılamayacağı söylendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan ve Cuma namazı öncesinde camilerden okunan hutbenin ilgili bölümü şöyle:

"Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren ölünceye kadar her can saygındır. İslam’ın çizdiği hukuki ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek, annesinin hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez. Bir kadın, “namus” bahanesine sığınılarak şiddetin gaddar pençesi altında canından edilemez. “Töremiz böyle emrediyor” diyen koyu bir cehaletle kan davası güdülemez, hiç kimsenin canına kıyılamaz. Hatta can öyle bir emanettir ki, bir insan “Bu can benim değil mi?” diyerek intihara dahi kalkışamaz."



