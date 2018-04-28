'Kadın sporculara destek vermek günah' diyen ÇAYKUR Genel Müdürü istifa etti

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu görevinden istifa etti. Sütlüoğlu'nun istifa açıklaması, 24 Haziran seçimlerinde aday olacağına işaret ediyor.

“Kadın sporculara yardım etmem, günahtır” açıklamasıyla dikkat çeken ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu istifa etti.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sütlüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine 26 Nisan tarihi itibarıyla ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimlerin ülkemize, insanlık alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum."

Sütlüoğlu'nun açıklaması milletvekili adaylığı için istifa ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan İmdat Sütlüoğlu'nun yerine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim'in atandığı öğrenildi.