Kadın ressamlar anlatıyor: Birlikte üretmek çok güzel

Maltepe Altayçeşme mahallesinde yaşayan bir grup kadın ressam, 'Birlikte üretmek çok güzel' diyerek çalışmalarını soL'a anlattı.

Maltepe Altayçeşme mahallesinde yaşayan bir grup kadın resme olan ilgilerini, hobi düzeyinden çıkarıp birlikte üretmek, paylaşmak ve mahallelerinde sanatla dolu bir atmosfer yaratmak için kullanmaya karar verdi. İki yıldır 8 Mart Dunya Emekçi Kadınlar gününde, sözlerini resim yoluyla söylüyorlar. 9 Mart'ta Don Kişot Sanat Cafe'de 'Toplumsal Yaşamda Kadın ve Çocuk” temalı ikinci sergilerini açtılar. 15 Mart'a kadar gezilebilecek olan sergiye resmiyle katılan kadınlardan bazıları ve bu çalışmaya emek veren Uğur Kenan Erkan ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kısaca kendinizden ve resim yapmaya nasıl başladığınızdan bahseder misiniz?

Semra Yeşil: Yaklaşık dört yıldır resim üzerine çalışıyorum. Profesyonel iş hayatımda, satın alma koordinatörü olarak Çukurova Grubu'nda çalışıyordum. Oradan ayrıldıktan sonra 4 sene kadar orta ölçekli firmalarda iş hayatımı sürdürdüm. Ondan sonra da emekli oldum. Emekli oluyorsunuz sonra çalışmak çok zor. Kimse sizi beğenmiyor, yaşlısınız deniyor, dolayısıyla, gel yönetici ol diyorlar ama hem yönetici olacaksın, hem genç olacaksın, hem az para isteyeceksin. Türkiye'deki mevcut sıkıntılar dolayısıyla bir hobi edinmek maksadıyla ben resme başladım. Hani alaylıyım yani. Akademik olarak bilgim yok ama tamamen kendi çabalarımla Maltepe Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim almaya başladım. Sonra beş tane sergimiz olmuş. 2017 de ilk sergime katıldım. Mart 2018 de bu grubumuzla ilk sergimizi birlikte yaptık. Geçen senenin teması ‘Toplumsal Yaşamda Kadın’dı’. Bu sene ‘çocuğu’ ekledik. Temamızı toplumsal yaşamda kadın ve çocuk olarak belirledik.

Seren Akıncı: Bende doğuştan bir resim yeteneği vardı. Ama işçi bir babanın çocuğuyum, imkanlar elvermediği için güzel sanatlar akademisine giremedim. Kazandım ama devam edemedim. Burjuva ailelerden gelen arkadaşlar yeteneği olmasa bile zorla gidiyordu, ben yetenegim olmasına rağmen gidemiyordum. Ama hep içimde ukde kaldı. Halk eğitimlerde gelişme yönünde ilerledim. Fakat orası da yeterli değildi. Çok kısıtlı alanlarda, kısıtlı malzemelerle, yetersiz hocalar, genelde kursiyerler oluyordu başımızda. Halk eğitimde çalışırken nü çalışmalar yaptığımız zaman üstünü örtüyorduk. Sürekli kontrol altındaydık. zaten çok kalabalık birde kısıtlanıyoruz. Iki yıldır birşey alabilecegimi dusunmedigimden dolayı ben gitmemek kararı aldım. Eve kapandım yani. Aslında şu anki sistemin istediği de kadınların eve kapanması, sesini çıkartmaması ve bizim gibi sanatla sesini duyurmaya çalışanların önüne ket vurmak.

Bu arada halk eğitimleri kapatacaklar diye duyduk. Sanırım sıra oraya geldi. Bana Halk eğitim adı, Köy Enstitülerini çağrıştırır hep. Köy enstitülerini kapattıkları gibi şimdide halk eğitimleri kapatacaklar. Atatürk’ün dediği gibi; sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Kıymet Şimşek: Ben de Semra gibi bankacıyım. 28 yıl bankada çalıştıktan sonra emekli oldum. Nasıl başladı resim? Çok sevdiğim bir arkadaş grubum vardı. Bunlar Tuzla’da bir yerde, bir öğretmenin eşliğinde, daha doğrusu güzel sanatlar resim bölümüne gitmiş ama evlendiği için bırakmış bir öğretmenin eşliğinde toplanıyorlardı. Bana arkadaşım ‘gel’ dedi. Önce dedim ki Tuzla çok uzak. Dedi ‘gel ortamı seversin, hanımları seversin’. Ve ben iki sene oraya gittim geldim. İnanılmaz sevdim resim yapmayı. Haftada iki gün gidiyordum. Böylelikle resme başladım. Keyif aldım. Zaman zaman evde yaptım. Sonra yine birkaç arkadaş baktık, atölye dağılınca bir arkadaşımızın Tuzla’da yine çok odalı bir evi vardı. Odasının birini bize tahsis etti. Birkaç yılda böyle gittik. Sonra hoca İzmir’e taşındı, grup dağıldı. Ve ben artık hani şu an hiçbir yere gitmiyorum. Mutfakta bir köşem var. Tuvalim orda, sehpam orda, boyalarım orda.

Beyza Acar: Galiba içimizde bir tek benim akademili olan. Ben güzel sanatlar okudum. Bu oluşumu da haber aldığımdan itibaren, mahallemde etrafımdakı kadınlarla birlikte birşeyler yapabilmek için n katıldım. İlk sergide yoktum. Gruba bu yıl dahil oldum. Bu arada ben burada olmayan arkadaslarla da ilgili bilgi vereyim; Solmaz Nerat, muzık korolarınanda gorev yapıyor. Resim atolyesınde uretıyor, şu anda yeni bır sergı hazırlığı ıcınde. Nuran Ergen, kursuna gıderek kendını gelıştırmiş bir ev kadını. O da evde resım yapıyor . Nergız Alcinkaya, hemşire. Bizimle tanıstıktan sonra resme başladı.

Nuray Erkan: Ben Tekel Genel Müdürlüğünde reklam bölümündeydim. O yüzden ressamlar ve grafikerlerin arasında olduğum için ve reklam sorumlusu olduğum için resimler bana gelirdi. Ve okey verince baskıya yollardık. Onun için biraz ‘bakmayı’ biliyordum diyeyim. Ama 'Yapmayı’ bilmiyordum. Sonra emekli olmadan önce 96 da Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı var. Üç kadın onun kurucusu olduk. Sonra o vakıf büyüdü. Hala orada devam ediyorum. Kızım da buyüdükten sonra bir boşluğa düştüm. Eşim Uğur çok destek oldu. ‘sen resme git ve eğitim al’ dedi. Tekel'de grafikerlerin arasında olduğum için o zaman tabii bilgisayar filan yok. Elimizde yardımcı olurduk. El yatkınlığım da var. Halk eğitime bir yıl gittim. Hocamdan çok şey öğrendim. Fakat hocam İstanbul’dan ayrılınca ben ortada kaldım. İki yıl kadar resimden uzak kaldım. Gecen seneki sergiyede zaten elimde olan resimlerle katılmıştım.

Bu çalışmaya nasıl dahil oldunuz?

Semra Yeşil: Aslında herkesinki tesadüf. Benim mesela apartmandaki komşumun telefonla bildirmesiye benim haberim oldu.

Seren Akıncı: Biz halkız, halkın içindeyiz. Onların sesi kulağı olmaya çalışıyoruz. Yine de şanslıyız. Sanat dostu komşularımız var. Onlar sayesinde bu etkinliklere katılabiliyoruz. Ama nice kadınlarımız var. Fısıldayamıyorlar bile. Belli sanslarimiz olmasına rağmen bizim de kisitlarimiz var. Örneğin, acil olarak bir üretmemiz için bir yere ihtiyacımız var. Muhtarımız da destek veriyor ama bir yere kadar gidebiliyoruz.

Kıymet Şimşek: Buraya nasıl katıldım? Mahallede bir Ahmet abimiz var, onun sayesinde. Komşularım sayesinde. Geçen yıl fiziken katılmadım ama tablolarım vardı. Ama birlikte yapmak çok keyifli. Bu sene onbeş günde bkr yaptığımız toplantarda biraraya gelmekten çok keyif aldım.

Nuray Erkan: Zaten bu serginin fikir babası eşim Uğur’dur. Bana bunu açtığı zaman çok heyecanlandım. Bu sene de on senenin ardından yeni yaptığım üç resimle bu sergiye katıldım.

Çalışma sisteminizden biraz bahseder misiniz? Örneğin bu yılki sergi için nasıl çalıştınız?

Semra Yeşil: Bu arada ne yaptık? Ekimden beri görüşüyoruz. İlk toplantımız ekim sonuydu. Tekrar bu seneki sergi için tekrar başladı toplantılarımız. Sürekli fikir alış verişi halindeyiz. işte bu ekiple birlikte bu güzel işlere devam etmek için.

Beyza Acar: İkincisinde afişlerle mahallede duyurduk. Yani daha kalabalık ta olabilir. Her an herkese açık bir şekilde devam ediyoruz. Birlikte bir şeyler üretmek, birbirimizin yaptıklarını eleştirmek evde oturup kursa falan gidemeyecek insanlarla dışarda buluşup birşeyler yapmak amaç. Tek başına evde yapmaktansa birlikte paylaşmak istiyoruz. Birde tabii bu faaliyetin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz.

Seren Akıncı: Evet aslında bu sadece resimle kalmamalı. Becerikli kadınlarımız da var. Onlar da dışarı çıkabilmeli, sesini duyurabilmeli. Biz bunu istiyoruz, hep buna kafa yoruyoruz. Bu sergi çalışması tetikleyici oldu hepimiz için. Tekrar elimize fircalari almak adina faydalı oldu. Bunu mahalledeki herkese yaymak istiyoruz ki 'hayat damarlarimizdan biri sağlam kalsın.

Bildiğim kadarıyla bu çalışmayı mahallenizde yaygınlaştırmaya da çalışıyorsunuz bir taraftan. Bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Neler hedefliyorsunuz?

Uğur Kenan Erkan: Mahallemiz güzel bir mahalle. Duyarlı, ilerici insanların yoğun olduğu. Bizim mahalledeki en büyük eksik, örgütlü olmamak aslında. Insanlar iyi şeyler yapsalar da, örgütlü olmadıkları için bireysel çabalarıyla yapıyorlar. Bireysel çabasıyla sergiye katılıyor. Kıymet hanım çok güzel resim yapıyor, hediye ediyor. Seren hanım çok güzel resim yapıyor, mahallesinde resim yapan insanlar arıyor ama örgütlü olmadığı için bir süre sonra umutsuzluğa kapılıyor. Biraraya gelemedikleri için karşılık bulamıyorlar. Biz sadece o dokunuşu yaptık. Arkadaşları biraraya getirdik. Örgütlülüğü sağladık. Ama simdilik sadece resim yapan kadınlar arasında bir yapı var. Şimdi biz bunu bir adım daha yukarı çıkartmak, müzik konusuna girmeye çalışıyoruz. Müzik öğretmeni bir arkadaş, sosyal hizmetlerde çalışmış bir arkadaş ve Beyza hanım da destek verirse, ikinci bir çalışma yapacağız. Bizim bunu yaparken en büyük sorunumuz, yer sorunu. Bunu yaparken bu sorunumuz belediye tarafından karşılanmadı. Muhtarla şu anda görüşmedeyiz. Bu işin güzelliğinin farkına vardık. Biz diyoruz genişletelim. Bu çalışma devam edecek. Nasıl devam eder? Bir yerimiz olursa devam eder. Destek gerekiyor. Geçen sene NHKM kapılarını açtı ama ikinci sefer yer bulmakta zorluk yaşadık. Hem maddi sıkıntı yaşıyoruz. Burada herkes emekli. Semt evi, kültür sanat evi mahalledeki parkta olsaydı. O parka insanlar çocuklarını getiriyorlar. Sokakta resim yapmamız ve sergilememiz lazım. Biz bu sergiyi açtık. İlk gün yaptık kokteyli. İnanın sonraki günlerde gelen çok az.

Nuray Erkan: Onların bize gelmesini beklemektense bizim onlara gitmemiz lazım. Parkta olsaydık çocuklar da görecekti.

Parkta açık havada sergileseniz?

Uğur Erkan: Olur aslında. Güzel olur. Ama onun için de yerimiz olması lazım. Onbeş tane şovale olacak. Akşam onları koyacağımız bir depo lazım.

Semra Yeşil: Mekan en önemli ihtiyaç bizim için. Bizim mahallede bir mekanımız olsa biz orayı güzelleştiririz.

Uğur Erkan: Mahalleye aslında bir kültür merkezi tarif ediyoruz. Küçük ama bizim. Şu anda bizim maddi gücümüz yok. Sadece emeğimiz var, düşüncelerimiz var ve gönüllü çalışma olanaklarımız var. Belki bir konteyner yapacağız. Beklemeyeceğiz. Bizim zamanımız yok. Mahallemizdeki çocukların zamanı yok. Tarikatlar var. Biz bir şey yapmazsak tarikatlar o çocukları kaparlar.

Seren Akıncı: Bu çalışmayı genişletebilirsek daha hoş işler de yapabiliriz. Örneğin, sonraki sergilerimizi çocukların dansıyla açabiliriz. Resimle yola çıktık ama sanatın tüm alanlarının yayılmasını istiyoruz mahallemizde.

Kıymet Şimşek: Birlikte resim yapmak çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Biri sizi yönlendiriyor. Amacımız birlikte yapmak. Bunun için de mekan şart. Ben hala mutfakta yapıyorum. Çünkü resimden kopmak istemiyorum. Aynı zamanda müzikle de ilgileniyorum. İşte hem müzik hem resim benim olmazsa olmazlarım. Yani birşeyler yapıyoruz. Evden çıkıyoruz. Evde olsak ta üretiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.

Semra Yeşil: Böyle bir mekan insanlar arasindaki iletişimi de güçlendirir. Aynı mahallede yaşıyorduk ama birbirinizi tanımıyorduk. Altayçeşme ilerici insanların yaşadığı bir mahalle ama çoğu kişinin birbirinden haberi yok. Biz bu konuda istekliyiz ama aynı zamanda da israrciyız. Beklemeyeceğiz. Herşeyi biz kendimiz yapacağız. Sınırları zorlayacağız. En kötü ihtimalle ayda bir toplantilarimiza devam edeceğiz. Tüm komşularımızi bekleriz.