Kadın düşmanlığı bitmiyor: 'Kadının dekoltesi tacizciliktir, erkeği tahrik eder'

Akit TV adlı gerici kanal, bir kez daha kadınları hedef aldı.

Dekolte giymenin taciz olduğunu, erkeği tahrik ettiğini, kadının buna hakkı olmadığını söyleyen Akit TV sunucusu Mehmet Arslan, "Kadına şiddete karşı tavır alınması lazım, tedbir alınması lazım, cezalandırılması lazım. Ancak, altta yatan sebepler de araştırılmazsa, fakat ‘şu şuna sebep oldu, bundandır diye’ de, erkek taciz ve şiddetini hafife alma tarzında da değil. Olayı basitleştirme adına da değil... Psikolojik, sosyolojik bir çözümleme adına, muhakkak orada kadının da payı olabilir mi diye düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Arslan'ın kadınları hedef alan gerici açıklamaları şöyle:

Mesela dekolte kadın tacizci veya teşhir taciz diye biz bunu daha önce de gündeme getirdik. Hem yasal olarak hem cemiyet toplum olarak böyle bir değerlendirme yapılıyor mu? Tam tersine dekolteli olmak teşvik ediliyor. Bir erkek, cinsel uzvunu veya tahrik edici uzvunu, teşhir ederse bu kadın için taciz olmaz mı? Bal gibi olur. Bundan dolayı insanlar birbirini katlediyor. Ters baktın şöyle yaptın gibisinden insanlar katlediliyor. Bu sıradan bir şey değil. Peki, o zaman bunu kadın yaparsa suç olmaz mı? Bu masum mu? Neresi masum! Erkeği tahrik eder. Buna hakkı var mı kadının?... Kadın tacizi olursa peşinden erkek tacizi gelir, gelir de gelir...