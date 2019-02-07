Kadın cinayeti davasında 'devlet tazminat ödemesin' diye tahliye!

Şule Çet davasıyla aynı gün başka bir kadın cinayeti davasında skandal bir tahliye kararı çıktı. Mahkeme 'devlet tazminat ödemek zorunda kalmasın' diyerek tahliye kararına imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı Ayşe Atasayar’ın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay’ın bozma kararından sonra davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Dava dosyasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı Ayşe Atasayar’ın bir rezidansta öldürülmesi nedeniyle yargılanan "sevgilisi" Murat Akar’a, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten adam öldürme” suçundan 25 yıl ceza verilmişti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, dünkü duruşmada Atasayar’ın ailesinin avukatlarından Gülşen Uzuner, Yargıtay’ın verdiği karara uyulmamasını isteyerek, “Maktul Ayşe Atasayar’ın vücudunda 66 tane ekimoz tespit edilmiştir. Yaşanılan olay açıkça kasten adam öldürme suçu kapsamındadır. Sanık, Ayşe Atasayar’ın 40 saat boyunca bir sağlık kuruluşuna başvurmasını da engellemiştir” dedi. Duruşma savcısı da Yargıtay’ın kararı doğrultusunda, sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme Sanık Akar’a kasten yaralama suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Ancak mahkeme daha sonra sürpriz bir karar da imza atarak, “Kanun yoluna başvurulması nedeniyle geçebilecek sürede dikkate alınarak, tutukluluk süresinin tazminata yol açabilecek şekilde uzama ihtimali göz önünde tutularak devletin tazminat yükümlülüğü altına girmemesi” gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdi. 3 yıldır tutuklu bulunan Akar böylece tahliye edildi.