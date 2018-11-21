'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

Yerel seçimlerde hiçbir kadına oy vermeyeceğini açıklayan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanı Mehmet Karalı, gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Yerel seçimlerde hiçbir kadına oy vermeyeceğini açıklayan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanı Mehmet Karalı, istifa ettiğini duyurdu. Rektörlük de Karalı'nın istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyuran Karalı, görüşlerini “düşünce özgürlüğü” kapsamında gerçekleştirdiğini ancak “ölçüsüz yorumlar” sebebiyle geri çektiğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü de, Dekan Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın yürütmekte olduğu dekanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Karalı, iyi bir çocuk yetiştirmenin ve iyi bir "ev hanımı" olmanın bakan, başkan ya da başarılı bir iş kadını olmaktan daha elzem olduğunu savunarak yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini söylemişti.