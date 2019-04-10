Kadıköy'deki Ünğan cinayetinde 2 tutuklama

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde İlhan Ünğan’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Ergenekon davasının gizli tanıklarından İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan İlhan Ünğan'ın geçen pazar günü Bağdat Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Büyükçekmece’de 2014 yılında Naci Şerif Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık İlhan Ünğan, pazar günü Bağdat Caddesi’nde eşi ve oğlu yanındayken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıda kullanılan otomobili Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde bulmuştu. Önceki gün Sultangazi'de bir eve düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya karıştığı belirtilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanılan tabancanın da ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerden E.Ö. ve C.D.'nin iddiaya göre emniyetteki ifadelerinde silahlı saldırıyı kabul ettiği ve Ünğan’ın bulunduğu yerin bilgisini, firari olarak aranan adamı T.C.’den aldıklarını söyledikleri bildirildi.

Silahlı saldırıda öldürülen ve kırmızı bültenle aranan İlhan Ünğan’ın uzun süredir Belçika’da bulunduğu, bir süre önce de kaçak yollardan Türkiye’ye döndüğü kaydedildi. Ünğan’ın yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, E.Ö. ve C.D. sabah saatlerinde Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği belirtilen E.Ö. ve aracı kullandığı belirtilen C.D. savcılık sorgusunun ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

