Kadıköy'de oyuncuya saldırı

İstanbul Kadıköy’de bulunan 'Goy goy' adlı bara bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenirken, barda bulunan oyuncu Oral Özer, olayın ardından bar sahiplerinin ağır saldırısına maruz kaldı.

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir barda önceki gece yaşanan silahlı saldırının ardından barda da tartışma çıktı.

Bardaki olayı engellemek isteyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer, bar sahiplerinin ağır saldırısına maruz kaldı.

Olayı Twitter'dan duyuran Özer, "Bugün öğlen on ikiye kadar hastanedeydim. Kafamda iki derin yarık, gözümün altında altı dikiş ve çenemde ameliyatlık bir kırık var. 'Yanlış kişiye bağırıyorsunuz' dedim diye. Ve ben oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

Polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve gözaltılar olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin Özer'in paylaşımları şu şekilde: