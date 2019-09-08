Kadıköy'de 'milli sporcu' cinayeti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Kadıköy'de bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu, motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti. Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden 'milli sporcu', yakaladığı kişilerden birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 03.00 sıralarına Kadıköy’de meydana geldi.

İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti.

Şahin, parti çıkışında, kendilerine "yan baktıkları" gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı, ardından bu iki kişiyi darp etti.

Olay yerinden motosikletle kaçan iki kişiyi o sırada yanına gelen arkadaşının motosikletiyle takip eden Şahin, kaçan isimlerden 24 yaşındaki Ömer Özdemir'i bir otoparkta yakaladı.

Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı.

Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.