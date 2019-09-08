Kadıköy'de 'milli sporcu' cinayeti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay saat 03.00 sıralarına Kadıköy’de meydana geldi.
İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti.
Şahin, parti çıkışında, kendilerine "yan baktıkları" gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı, ardından bu iki kişiyi darp etti.
Olay yerinden motosikletle kaçan iki kişiyi o sırada yanına gelen arkadaşının motosikletiyle takip eden Şahin, kaçan isimlerden 24 yaşındaki Ömer Özdemir'i bir otoparkta yakaladı.
Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı.
Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.