Kadıköy'de denizden iki ceset çıkarıldı

İstanbul Kadıköy'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıkarıldı.

Kadıköy'de bugün denizden iki ceset birden çıkarıldı. Kadıköy Suadiye sahilde saat 11.30 sıralarında taş toplayan bir kadın denizdeki cesedi fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi inceledi. Kimliği belirlenemeyen kişiye ait ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İkinci ceset ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapılan inceleme sonrası cesedin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.