Kadıköy'de çöp konteynerinden 'amca cinayeti' çıktı!

İstanbul Kadıköy'de Hasanpaşa mahallesi Zeamet sokaktaki çöp konteynerinde kağıt toplayıcısı bir kadın, halı ve poşete sarılmış kesik insan bacağı buldu.
Bunun üzerine Zeamet sokak trafiğe kapatılarak detaylı bir çalışma yapıldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, konteynerde parmak izi taraması yaparken kesik bacaklar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
KATİL ZANLISI YEĞEN YAKALANDI
Olay yerini gören bir güvenlik kamerası görüntülerinden katil zanlısının eşkali belirlendi. Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda amcasını öldürerek parçalayan katil zanlısı yeğen gözaltına alındı.