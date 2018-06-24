Kadıköy'de AKP'li milletvekili adayları sandık kuruluna saldırdı

AKP'li milletvekili adayları ve korumaları Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu'nda sandık kuruluna saldırdı.

AKP İstanbul Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut ve kimliği müşahitlerce saptanamayan bir AKP milletvekili adayı, beraberlerindeki koruma ve AKP müşahitleriyle birlikte, Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu'nda 1176 numaralı sandıkta sandık kuruluna saldırdı.

Bir kişinin oy kabinine telefonla giderek, oy pusulasının fotoğrafını çektiğinin saptanması üzerine sandık kurulu başkanının tutanak tutmak istediği, ancak sandığın bulunduğu sınıfı AKP milletvekili adaylarının yönlendiriciliğinde AKP müşahitlerinin ve milletvekili korumalarının bastığı, sandık kurulu başkanını darp ettiği belirtildi.

Gerginliğin sürdüğü aktarılıyor.

