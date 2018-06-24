Kadıköy'de AKP'li milletvekili adayları müşahitlere saldırdı

AKP'li milletvekili adayları ve korumaları Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu'nda müşahitlere saldırdı.

AKP İstanbul Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut ve kimliği müşahitlerce saptanamayan bir AKP milletvekili adayı, beraberlerindeki koruma ve AKP müşahitleriyle birlikte, Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu'nda 1176 numaralı sandıkta müşahitlere saldırdı.

Bir kişinin 1176 nolu sandıkta oy kabinine telefonla giderek, oy pusulasının fotoğrafını çektiğinin saptanması üzerine sandık kurulu başkanının tutanak tutmak istediği, ancak sandığın bulunduğu sınıfa AKP İstanbul milletvekili adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut'un da olduğu iki milletvekili adayının girdiği ve AKP müşahitlerinin ve milletvekili korumalarının bastığı sınıfta müşahitlerin darp edildiği belirtildi.

AKP'li müşahitlerin ve milletvekili korumalarının sandık kurulunu tutanak tutmaması için tehdit ettikleri ve iki kadın müşahiti darp ettikleri bildirildi. Olay yerine polis çağrılırken gerginliğin sürdüğü aktarılıyor.