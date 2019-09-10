Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki 'simit atma' geleneğine soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki karşılama etkinliğine ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki karşılama etkinliğine ilişkin inceleme başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan etkinliğe değinildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır" denildi.

YENİ GELEN ÖĞRENCİLER RAHATSIZ DEĞİL

Simgesi 'genç martı' olan okula yeni gelen öğrencilerin simit atılarak karşılanması, sosyal medyada gündem olmuştu. Okul öğrencilerinden yapılan açıklamada bunun uzun süredir yapılan bir karşılama töreni olduğu ve yeni gelen öğrencilerin bu durumdan rahatsızlık duymadığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçalarının fırlatıldığı görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, bu gelenek eleştirildi.

Paylaşımlarında bu geleneği savunan yorumlarda ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, yeni başlayan öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğü dile getiriyor.