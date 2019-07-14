Kaçak yurt inşaatına direniş sürüyor: Kavaklığın karşısına yürüyen ODTÜ'lüler fidan dikti

ODTÜ yerleşkesinde direniş sürüyor. Ruhsatsız KYK inşaatı yapımına karşı bugün kavaklık alanda toplanma çağrısı yapan öğrenci ve akademisyenler polis ablukasıyla karşılaştılar. Ağaçların kesildiği alanın karşısına fidan dikimi yapan ODTÜ'lüler rektörü istifaya çağırdılar.

ODTÜ yerleşkesi içerisinde yapımına başlanan ruhsatsız KYK yurdu inşaatına tepkiler sürüyor. Kavaklık alandaki ağaçların kesilmesinin ardından “ODTÜ Savunulmalıdır” platformunun çağrısıyla ODTÜ'lüler bugün “Kavaklık Direnişi Büyüyor” adlı etkinlik için bir araya geldi.

Etkinlik öncesinde, kavaklık alanı önünde polisler birikmeye başladı.

Bugün düzenlenecek "Kavaklık Direnişi Büyüyor" etkinliğimiz için kapıya polislerin geldiği bilgisi mevcut!#PolisODTÜde#ODTÜNöbette pic.twitter.com/Je1lutk6JJ — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) 14 Temmuz 2019

Öğrenciler, ODTÜ mezunları ve akademisyenler inşaat alanına "Çav Bella" marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüş düzenledi.





RABİA NAZ'IN BABASI DA ODTÜ'DE

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir biçimde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da ODTÜ'lülere desteğe geldi. ODTÜ’yle dayanışma çağrısı yapan Vatan, “Rabia Naz’ım için ODTÜ kampüsü içine bir fidan dikmeye geldim, herkesi de fidan dikmeye çağırıyorum” diye konuştu.

KATLEDİLEN AĞAÇLARIN YERİNE FİDAN DİKİLDİ

Ardından fidan dikmek üzere hep birlikte kavaklık alanın karşısına geçildi.

'VERŞAN KÖK YAŞANANLARIN SORUMLUSUDUR'

ODTÜ Savunulmalıdır Platformu'nca burada yapılan açıklamada yaşananların sorumlusunun Rektör Verşan Kök olduğunu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

“2018 yılında ODTÜ Rektörlüğü ve KYK tarafından gizlice imzalanan yurt protokolünü ODTÜ bileşenleri ile paylaşma gereği dahi duymayan Verşan Kök, bütün yaşananların birincil sorumlusudur. Gizlice imzalanmış olan bu protokolü Mimarlar Odası’nın başvurusu sonucu dava dosyasından öğrenebildik. ODTÜ bileşenlerinin katılımcı sayılmadığı, kayyum rektörün kendi istekleri doğrultusunda adımlar attığı bu protokol neler içeriyordu? Bozkırdan orman yaratan bir okul olan ODTÜ’ye rektör olamayan Verşan Kök, KYK ile imzaladığı protokolde binlerce kavak ağacının, endemik bitkilerin, nadir görülen bir orkidenin, yüzlerce kuşun ve daha nice canlının yaşamını yok saymıştır.

İSTİFA ÇAĞRISI

Söyleyecek sözümüz, anlatacaklarımız çok. ODTÜ’yü sermayenin malı haline getirmeye çalışan, özellikle son bir yılda her fırsatta polisi kampüse alan, öğrencilerin, öğretim görevlilerinin yerlerde sürüklenmesine, gözaltına alınmasına neden olan, AKP’nin Truva atları ile ODTÜ geleneğine saldıran Verşan Kök olmak üzere bu kararlara imza atan Üniversite Yönetim Kurulu derhal istifa etmelidir. ODTÜ Hasan Tan’ların, Verşan Kök’lerin değil; bozkırı yeşertenlerin, bilimin, özgürlüğün, direnişi ODTÜ’nün köklerine kazıyan Sinan Cemgil’lerin, Hüseyin Cevahir’lerin okuludur.”