Kaçak ve ev yapımı içki milli uğraşımız oldu

Sadece bu ay Türkiye sahte alkolden 23 vatandaşını kaybetti. 2004 yılından bu yana rakı fiyatları düzenli olarak artarken rakı tüketimi dip yaptı. 2004 yılında Türkiye'de 44.1 milyon litre rakı tüketilirken 2018 yılında tüketim 35.9 litreye indi. Rakı tüketimi yüzde 20 düştü. Bireysel üretimde ise patlama yaşandı.

Temmuz ayının başından bu yana Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden üretilen alkollü içeceklerden dolayı 23 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise 2019 yılının ilk 6 ayında 17 bin 234 litre kaçak içki ele geçirildi. AKP'nin alkollü içkiye yaptığı olağanüstü zamlar kaçak içki satışını tetikliyor. Vatandaşlar ise artık içkiyi evde yapmayı tercih ediyor.

DÜŞÜŞ YÜZDE 20

Türkiye'de Maliye tarafından vergi tahsilat aracı olarak görülen alkollü içkiler arasında rakının tüketiminde son yıllarda ciddi bir yavaşlama var. TAPDK verilerine göre Türkiye'de 2011 yılında 45 milyon litrenin üzerinde yıllık rakı tüketimi gerçekleşirken 2018 yılında bu rakam 37 milyon litrenin altına inmiş durumda.

Tekel'in özelleştirildiği 2004 yılından bu yana rakı tüketimi hep dalgalı bir seyir izliyor. 2011-2016 yılları arasında ise rakı tüketiminde keskin bir düşüş var. Öyle ki 2011 yılında 49 milyon litreyi geçen rakı tüketimi 2016 yılında 35 milyon litre ile dip yapıyor.

BİRA TÜKETİMİ ARTIYOR

TAPDK verilerine göre bira tüketimi ise son üç yıldır sürekli olarak artıyor. 2016 yılında 900 milyon 342 bin litre bira tüketilirken, 2017 yılında 915 milyon 104 bin, 2018 yılında ise 965 milyon 402 bin litre bira satıldı.