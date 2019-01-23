'Kaçak Saray' başını yaktı

Kocaeli Üniversitesi'ne doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik’e, AOÇ’ye hukuksuz bir şekilde inşa edilen ve Kaçak Saray mücadelesini konu alan kitabın yazarından Mimarlar Odası yöneticisi Ali Hakkan’la isim benzerliği nedeniyle doçentlik kadrosu verilmedi.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Bölümü doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik’e, Atatürk Orman Çiftliği’nde hukuksuz bir şekilde inşa edilen ve Kaçak Saray mücadelesini konu alan “Kaçak Saray / Kibir, İsraf, Hukuksuzluk” kitabının yazarlarından Mimarlar Odası yöneticisi Ali Hakkan’la isim benzerliği nedeniyle doçentlik kadrosu verilmedi.

Aziz Nesin hikayelerini aratmayan trajikomik durum, Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticilerine yönelik fişlemenin yapıldığını da ortaya koydu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakkan ve Mimarlar Odası Ankara Şube avukatı Gökçe Bolat’ın kaleme aldığı Kaçak Saray kitabı, AOÇ’de Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek hukuksuz bir şekilde inşa edilen Kaçak Saray mücadelesini konu alıyor.

Kaçak Saray kitabına ilişkin hiçbir davanın olmamasına rağmen isim benzerliği üzerinden üniversitenin bilimsel verilere dayanmayan bu kararı büyük tepki çekti.

Evik’e gönderilen Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda yer alan “Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Bölümü doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik ile ilgili rektörlüğümüze ulaşan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik hakarete varan ifadelerin yer aldığı Kaçak Saray isimli eserin yazarın olduğu yönündeki ihbar nedeniyle ilgili kamu kurumlarından kişi ile ilgili bilgi talebinde bulunulmuş, bu süre zarfında yürütülen tahkikat nedeniyle atama işlemlerinin durdurulduğu kişiye bildirilmiştir. 8 Ağustos 2018 tarihinde toplanan üniversitemiz değerlendirme komisyonu adı geçenin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca bahse konu kadroya atanması uygun bulunmamıştır” ifadeleri de tepki topladı.

