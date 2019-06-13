'Kaç Saat Oldu' hesabından gözaltı yanıtı

‘Kaç Saat Oldu’ hesabını yönettiği ileri sürülen E.B.'nin 'cemaat üyesi olduğu' ve 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Haberin ardından hesaptan yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişiyle hesabın bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Twitter'daki "Kaç Saat Oldu" hesabını yönettiği ileri sürülen E.B.'nin gözaltına alındığı açıklandı. Sabah'ta yer alan haberde, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan E.B.'nin Beylikdüzü’ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındığı belirtildi. Habere göre "aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi". HESAPTAN YALANLAMA Gözaltı haberinin ardından söz konusu hesaptan bir açıklama gelirken, gözaltı iddiası yalanlandı. Açıklamada, "Gözaltına alınan çocuğun FETÖ konusunda GBT'si bütün havuz medyasından hatta Erdoğan'ın GBT'sinden daha temiz" denilirken, "Ayrıca bir ay önceden biliyordum bu çocuk takipteydi. Biraz eğlensinler diye yazmadım" ifadesi kullandı.