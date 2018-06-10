Kabataş-Mecidiyeköy hattı bir yıl gecikecek

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 5 istasyonunu kapsayan Kabataş bölümünde tarihi eser kazıları nedeniyle 1 yıllık gecikme yaşanabileceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, metro çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

“İstanbul’da 118 ayrı şantiyede 20 binden fazla kişi 294.2 kilometre uzunluğundaki metro inşaatlarımızda 7/24 çalışıyor" diyen Uysal, "Sahurumuzu yaptığımız Mecidiyeköy istasyonunun da içinde yer aldığı Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı 21 istasyondan oluşan 24 kilometrelik bir hat. İnşaatımız 31 Aralık 2018 yıl sonu itibarıyla bitmiş olacak. Bu hattımızın 5 milyar maliyeti var. Üsküdar-Ümraniye hattı gibi sürücüsüz olacak. Bundan sonra İstanbul’da yapılacak olan metro hatlarının sürücüsüz olmasından yanayız. Kabataş metro tünelleri açılırken tarihi eserler çıktı. İstanbul’un geçmişini, tarihini aydınlatma adına orayı Anıtlar Kurulu’nun kontrolüne bıraktık. Bundan dolayı bir yıllık gecikme yaşanabilir. Bu gecikmenin sebebi ne biz ne de metro inşaatını yapan firmalar. 31 Aralık 2018’de bitecek olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı inşaatı olacak ve bu tarihten sonra da test sürüşleri başlamış olacak" ifadelerini kullandı.