JP Morgan'dan ÖTV-KDV indirimi yorumu: Yeni endişelere yol açtı...

JP Morgan, ÖTV ve KDV indirimleriyle ilgili açıklama yaparak, vergi indirimlerinin piyasada yeni endişelere yol açtığını duyurdu. Değerlendirmede vergi indirimlerinin uzun vadeli sorunları çözmeyeceği ancak 'kırılgan yatırımcı hislerini inciteceği' söylendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV ve ÖTV indirimini değerlendiren JP Morgan, indirim kararının iç talebin zayıflaması sebebiyle alındığını belirtti.

Yıl sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimleri için yapılan değerlendirmede, indirimlerin enflasyon ve mali dengeye etkisinin sınırlı olacağı bildirildi.

'ÇELİŞKİLİ MESAJLAR VERİLİYOR'

Mart ayındaki seçimler nedeniyle vergi indirimlerinin seçimlere kadar üç ay daha uzatılabileceği söylenen değerlendirmede, vergi indiriminin diğer sektörlere genişletilmesi "riskinin" de bulunduğu söylendi.

JP Morgan, Albayrak'ın açıklamasının, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın daha sıkı politikalar izleneceğine dair konuşmasından "yalnızca saatler sonra" yapıldığını vurgulayarak, "bu çelişkili mesajlar siyasi güvenilirliğe zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

'KIRILGAN YATIRIMCI HİSLERİ İNCİNECEK'

Yapılan değerlendirmede vergi indirimlerinin tek başına mali bütçeyi veya enflasyonu etkileyecek güçte olmadığı, ancak "kırılgan yatırımcı hislerini inciteceği" belirtildi.

Açıklamada ihtiyatlı tedbirlerin kısmi düzelmeye yol açtığı ve bu yolda ilerlenmeye devam edilmesi tavsiye edildi.