Johns Hopkins Üniversitesi ekonomi profesörü: Türkiye'de gerçek enflasyon yüzde 43!

Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin aksine yüzde 19.71 değil yüzde 43 olduğu yorumunda bulundu.

Kendi yöntemiyle yaptığı hesaplamaları Twitter’da paylaşan Hanke, “Türkiye’nin 13 Nisan için doğru bir şekilde ölçülen yıllık enflasyon verisi yüzde 43 oluyor. Erdoğan hükümetinin verdiği yıllık yüzde 20’lik orana inanmayın. TÜİK ölçümleri güvenilir değil” dedi.

"Zımni enflasyon modeli" ismini verdiği çalışmasında dolar kuru üzerinden satın alma gücü paritesi (SGP) değerini de hesaba katarak enflasyon rakamını tespit eden Hanke’nin yöntemi, kur geçişkenliği oranını bire bir kabul etmesi ve tüm fiyatlar için dolar varsayımı yapması nedeniyle bazı ekonomistler tarafından kabul edilmiyor.

