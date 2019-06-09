JMKDD'den açıklama: Küba emperyalizmin tehditlerine boyun eğmeyecek

José Martí Küba Dostluk Derneği, ABD'nin 5 Haziran'da yürürlülüğe koyduğu kararlarla ilgili açıklama yaparak, 'Küba halkı örgütlülüğü ve sosyalizme olan inancı sayesinde zorlukları aşmasını bilecek ve emperyalizmin tehditlerine boyun eğmeyecektir' diye duyurdu.

ABD'nin 5 Haziran'da getirdiği yeni Küba yaptırımlarıyla ilgili açıklama yapan José Martí Küba Dostluk Derneği, "Küba halkının tarihi, emperyalizme boyun eğmemenin tarihidir" dedi.

"Küba halkı örgütlülüğü ve sosyalizme olan inancı sayesinde zorlukları aşmasını bilecek ve emperyalizmin tehditlerine boyun eğmeyecektir" denilen açıklamanın tamamı şöyle:

KÜBA EMPERYALİZMİN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEK

Neredeyse Küba Devrimi ile yaşıt olan, ABD emperyalizminin Küba Devrimi’ni güçsüz düşürmek ve yok etmek için sürdürdüğü abluka politikası, binlerce Kübalının yaşamını yitirmesine, Küba ekonomisinin milyarlarca zarar etmesine sebep oldu. ABD bu süreçte sivil yolcu uçaklarının bombalanması da dahil birçok terörist eylemi destekledi, Küba halkının egemenliğini ortadan kaldırmak için her türlü yola başvurdu. ABD’nin yürüttüğü bu saldırgan politika, BM oturumlarında defalarca oylandı, ABD ve İsrail hariç tüm ülkeler kaldırılması yönünde oy kullandı. Tüm dünya kamuoyunun kınadığı, açıkça Küba halkını hedef alan abluka, dünyanın en uzun süredir süregiden soykırım girişimi.

Yakın geçmişte abluka politikasının başarısızlığa uğradığını itiraf etmiş olan ABD, Küba politikasını yumuşatma sinyalleri vermiş ve ABD halkının Küba’yı ziyaret etmesi, halen ABD’nin özel iznine tabi olması açısından sınırlı da olsa mümkün olmuştu. Bu süre zarfında yüz binlerce ABD vatandaşı Küba’yı ziyaret etmiş, turistik yolcu gemileri Havana Limanı’na sefer düzenlemeye başlamıştı.

5 Haziran’da yürürlüğe giren kararlarla ABD emperyalizmi geçmişte aldığı Küba karşıtı kararları genişleterek yeniden yürürlüğe koydu. Bu kapsamda artık ABD vatandaşlarının Küba’yı ziyareti neredeyse imkânsız hale getirildi ve yolcu gemileri başta olmak üzere Küba’ya yapılacak geziler engellenmeye başlandı. Ayrıca Küba ile ticaret yapan yabancı firmalara ağır yaptırımlar uygulanmasının önü açıldı. Bu karara, Küba’nın Venezuela ile yürüttüğü dayanışmaya ilişkin yalan ve çarpıtmalarla dolu kimi gerekçeler sunuldu. Küba, Venezuela’ya verdiği desteği kesmemesi halinde yaptırımların güçlü bir biçimde sürdürülmesi ile tehdit edildi.

Küba halkının tarihi, emperyalizme boyun eğmemenin tarihidir. Küba Devrimi 1959 yılında zafere ulaşarak emperyalizme kıtadaki en önemli dersi vermiş, sonrasındaki süreçte ise hangi koşullar altında olursa olsun egemenliğinden, Latin Amerika halkları ile dayanışmaktan ve sosyalizmden asla taviz vermemiştir.

Küba halkı 150 yılı aşan bağımsızlık mücadelesinin deneyimiyle, Küba Devrimi’nin savunulmasının gerektirdiği zorunluluklardan kaçmayacağını beyan etmiş ve kararlılığını yinelemiştir. Küba halkı örgütlülüğü ve sosyalizme olan inancı sayesinde zorlukları aşmasını bilecek ve emperyalizmin tehditlerine boyun eğmeyecektir.

Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın Küba!

José Martí Küba Dostluk Derneği

Yönetim Kurulu