Jet Fadıl dolandırmaya doyamadı: İslami bir otel diye bizi kandırdılar

'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün Bayrampaşa'daki 7 yıldızlı devre mülk projesi Caprice Gold Otel'e para yatıranlar bina önünde eylem yaptı. 1990'lı yıllardan bu yana binlerce kişiyi dolandıran Akgündüz'ün yeni dolandırıcılık hikayeleri ise bitmek bilmiyor...
Yıllardır birçok "dolandırma" hikayesinde adı karışan "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz yine bir mağduriyet haberiyle gündemde. Bayrampaşa'daki 7 yıldızlı devre mülk projesi Caprice Gold Otel'e para yatırdıklarını ve mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, burada eylem yaptı.
Tapusunu gösterip mağdur olduğunu belirten Güler Söğüt, "5 yıl önce devre mülk adı altında İslami bir otel yapılıyor diye bizi kandırdılar. Evimizi, yerimizi, yurdumuzu her şeyimizi sattırdılar. Buraya getirdiler. Bir sene kira adı altında kira ödediler. Bir sene sonra o da kesildi. Hala reklamları geliyor. 'Didim'e gelin böyle kazandırıyoruz, yaşatıyoruz' diye" dedi.
Bir başka mağdur Tahsin Şenol ise, "Bizde devlete diyoruz ki, şuraya bir kayyum atayın da bunu bu mağdurlar Allah'ın izniyle yapar. İçini biraz evvel ben dolaştım. Bütün odalar bölünmüş. 70-80 milyon gibi bir paraya ihtiyaç var. Bu mağdurlar Allah'ın izniyle bunu yapar ama devlet'in burada müdahale etmesi lazım. Demesi lazım ki; "Sen bunu bitiremedin, bu insanlara söz verdin. Zamanında bitmediğinden dolayı kayyum atanması lazım. Bütün derdimiz bu bizim" şeklinde konuştu.
NELER YAPTI NELER?
Adı birçok dolandırıcılık hikayesine karışan Akgündüz'ün imza attığı bazı skandallar şöyle:
- İmza 700 otomobil kampanyası için genellikle Almanya'da yaşayan Türklerden 450 milyon mark topladı. Ancak ne proje hayata geçti ne de para yatıranlar paralarını geri alabildi.
- 600 milyonluk JetPa'nin mal varlığını 3 milyon liraya ablasına ve eniştesine devrederek holdingin içini boşaltıp para yatıranları mağdur etti.
- Jetpa Holding 1998’de Ankara’da Jetkent 3 adı verilen bir site inşa etti. Evlerin 2001’de verileceğini taahhüt etti. Ancak evler hala yok. Bu konuda mağdur olan birçok vatandaşın açtığı dava sonuç vermedi. Yine Beylikdüzü’nde Fadıl Akgündüz’e ait Jetpa konutlarından alan vatandaşların mallarına da el konulmuştu.
- Almanya'daki bazı Türk vatandaşlarını yüksek kar payı vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla 2003 yılında tutuklandı.
- "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz 2014 yılında, Maldivler'de "Müslümanlara özel ada" projesi için topladığı 170 milyon dolarla kayıplara karıştı.
- "Capricegold Bayrampaşa Projesi" ve "Capricegold Maldivler Projesi"nde yatırımcılara verdiği sözü yerine getirmediği gerekçesiyle yapılan suç duyuruları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Akgündüz, "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece 22 Aralık 2015 tarihinde tutuklandı.