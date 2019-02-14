Jet Fadıl 40 yıllık profesörü 'Peygamber torunuyum' diye kandırmış

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2442 yıl hapsi istenirken tahliye olan 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün kardiyoloji profesörü Ali Bayram'ı 'peygamber torunuyum' diye kandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16’ncı yapılan duruşmaya sanık Fadıl Akgündüz, koltuk değnekleriyle geldi. 150 civarında müşteki duruşma salonunda ve dışında hazır bulundu. 27 müşteki ifade verdi.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, müştekiler arasında yer alan kardiyoloji uzmanı Prof Dr. Ali Bayram, Caprice Gold’dan kendine ait arsa ve yazlığa karşılık 825 bin lira karşılığında 4 adet devre mülk aldığını, 16 ay boyunca da kendisine kira geliri ödemesi yapıldığını anlattı. Fadıl Akgündüz ile yüz yüze görüştüğünü anlatan profesör, “40 yıllık hekimim, herkesin sorduğu şu soru altında eziliyorum. Fadıl Akgündüz’ün ‘peygamber torunuyum’ demesine inanmakla hata yaptım. Bir müslümanın peygamberi istismar edeceğini hiç düşünmemiştim” dedi.

Profesör Dr. Ali Bayram, ayrıca sözleşme yaptıkları dönemde şirketin gösterdiği kişilere vekalet verdiğini, bu kişilerin de o dönem 825 bin lira olan arsa ve yazlığı tapuda 80 lira yani ‘bin kat’ düşük göstererek satış yaptıklarını söyledi. Bayram; bu durumu araştıran maliyecilerin yapılan usulsüzlüğü belirleyerek satışı kendisinin yapmamasına rağmen şahsına ceza geldiğini anlattı. Bazı müştekiler de aynı şekilde maliyeden ceza geldiğini söyledi.

'BİR DİYECEĞİMİZ YOK'

Müşteki beyanlarına karşı cevabı sorulan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Salih Obut ise suçlamalar için ‘Bir diyeceğimiz yok’ dediler. Daha sonra söz alan müşteki avukatları, Fadıl Akgündüz’ün mağduriyetleri gidermek için tahliye edildiğini, ancak sanığın mal kaçırmaya çalıştığını iddia ederek yeniden tutuklanmasını talep ettiler. Dosyaların çokluğu nedeniyle bilirkişilerin bu dava dosyasını almadığını belirten avukatlar, sanığın hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak incelenmeye alınmasını talep ettiler.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını veren mahkeme heyeti, avukatların tutuklama talebinini bir kez daha reddetti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor aldırılmasına karar verilerek duruşma ertelendi. Sanıklar, duruşma salonunun arka kapısından ayrıldı