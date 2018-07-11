Jeoloji mühendisleri: Suç bu olayı kaderle bağdaştıranlarda

Tekirdağ’daki tren kazasıyla ilgili açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday ‘Doğayla sadece bilimle mücadele edilir. Bu mücadelede bilimden uzaklaştıkça doğa her koşulda galip gelir’ diye konuştu, suçlunun jeoloji bilimini görmezden gelip olayı kadere bağlayanlar olduğunu söyledi. DHA'ya konuşan köylülerden Mustafa Çalışkan da 'Normal vatandaş gözüyle bile o menfezin o suyu almayacağını bilirsin' dedi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday, Tekirdağ'da resmi olarak 24 kişinin öldüğü 341 kişinin yaralandığının açıklandığı tren kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Son yıllarda bu tür afetler, kazalar ve olaylarla sıkça karşılaşılmaya başlandığını söyleyen Ayday, “Tekirdağ yakınlarında yaşanan tren kazası içinde yaşadığımız 21'inci yüzyılda tam bir faciadır. Bu faciayı yağmurun çok yağmasına bağlamak ise tam bir komedidir. Bu kadar yağmur sonucu tren kazası olacak ise, Hindistan’da, Muson yağmurlarının çok şiddetli olduğu ülkelerde her gün bu nedenle tren kazası yaşanması gerekirdi” dedi.

BİLİM YERİNE HURAFE, MÜHENDİS YERİNE SİYASİ YANDAŞLAR GETİRİLİRSE...

Bütün nedenler içerisinde jeolojinin öneminin göz ardı edildiğine değinen Ayday, “Bilim yerine hurafelerle işler götürüldüğü takdirde, konusunu bilen mühendisler yerine, kendi siyasi görüşlerine yakın kişilerin getirildiği bir ülkede bu tür kazalar, felaketler göz göre göre gelecektir. Yaşananlar ne ilk, ne de son olacaktır” ifadelerini kullandı.

SUÇ BU OLAYI KADERLE BAĞDAŞTIRAN KİŞİLERDE

Ayday şöyle konuştu: “Burada suç jeoloji bilimine önem vermeyen, yapılan işi kontrol etmeyen, bu olayı kader ile bağdaştıran kişilerdedir. Bu bir mühendislik işidir. Kazanın olduğu yerde bulunan zemin yağmur sonucunda suya doymuştur. Hızla gelen trenin önündeki vagonları çeken makine tren dizisinin en ağır kısmıdır. Tren kaza yerine yaklaştığında titreşimle yeri sarsmış ve suya doygun olan zeminin yapısının bozulmasına neden olmuştur. Bu ve buna benzer durumlar 1999 Marmara Depreminde Adapazarı’nda Sakarya Nehri kıyısında gözlenmiştir. Tüm bu nedenlerle, bu tür çalışmalarda Jeolojinin önemi göz ardı edildiğinde, bilim yerine hurafelerle işler götürüldüğü takdirde, konusunu bilen mühendisler yerine, kendi siyasi görüşlerine yakın kişilerin getirildiği bir ülkede bu tür kazalar, felaketler göz göre göre gelecektir.”

‘NORMAL VATANDAŞ BİLE O MENFEZİN O SUYU ALMAYACAĞINI BİLİR'

Öte yandan kazanın gerçekleşmesinin ardından traktör ve kamyonlarla bölgeye gidip yaralılara ilk müdahaleyi yapan ve onları taşıyan köylüler DHA’ya yaşadıklarını anlattı. Köylülerden Mustafa Çalışkan “Devlet Demiryolları'nın bakımı oldu, trenlerimiz 1,5 yıl çalışmadı. 1,5 yılda tren raylarının üstünü döşediler ve 150 yıllık köprünün üzerine tren rayı koydular. Normal vatandaş gözüyle bile o menfezin o suyu almayacağını bilirsin” diye konuştu.