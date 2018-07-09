Jeoloji Mühendisleri Odası tren kazasını yerinde inceleyecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası dün Tekirdağ'da 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası mahallinde incelemelerde bulunacaklarını duyurdu.
İnceleme haberi, "Tekirdağ Muratlı-Balabanlı bölgesinde meydana gelen tren kazasını araştırmak üzere Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanı Jeoloji Yük. Mühendisi Can Akın Başkanlığında kurulan heyet yarın (10.07.2018) mahallinde incelemelerde bulunacaktır. Kaza mahallinde yapılacak inceleme sonucunda oluşturulacak Odamız raporu kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklaması ile duyuruldu.
Kazanın gerçekleştiği bölgede rayların zeminin hava şartlarına bağlı olarak toprak kaymasına uğradığı, köprü ve menfez çıkışları için alınması gereken risk önlemlerinin alınmadığı fark edilmişti.