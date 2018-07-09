Jeoloji Mühendisleri Odası tren kazasını yerinde inceleyecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada dün Tekirdağ'da gerçekleşen tren kazası mahalline inceleme amaçlı bir ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu.

Haber Merkezi