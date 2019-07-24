Jeffrey’nin randevu talebi kabul edilmedi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da Suriye Çalışma Grubu toplantısına katılırken, ardından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Jeffrey’nin randevu talebi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından ise 'programına uymadığı' gerekçesiyle geri çevrildi.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge başta olmak üzere Türkiye-ABD arasındaki gündemleri görüşmek üzere Ankara’ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Çalışma Grubu toplantısına katılırken, toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan randevu talep etmesine karşın randevu verilmedi. Kalın’ın “programına uymadığı” gerekçesiyle Jeffrey’le görüşmediği belirtildi. İLGİLİ HABER Hulusi Akar James Jeffrey'le görüştü