JCR Başkanı: Enflasyon yukarı gidecek

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘negatif’ seviyesinde teyit etti. JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen ‘Ekonominin gelecek sene çok da pozitif olmasını beklemiyoruz. Enflasyon yukarı gidecek’ dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR tarafından bugün yayımlanan rapora göre kurum, Türkiye'nin kredi notunu negatif izlemeden çıkardı.

Ancak kurum Türkiye'nin notunu "BBB-"de ve görünümü "negatif" seviyesinde teyit etti.

Raporda, “hükümet politikaları ve dış ortama ilişkin belirsizliğin sürmesiyle refinansmanın aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğu” ifade edilerek, tüm unsurlar değerlendirildiğinde JCR'nin Türkiye'nin kredi notunu "Kredi İzleme"den çıkardığı ve negatif görünümü teyit ettiği belirtildi.

ABD İLE İLİŞKİLERİN DÜZELMESİ

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye’yi negatif izlemeden çıkarmalarının gerekçelerini anlattı.

Ökmen “Bir nedeni politik taraftaki düzelme. Özellikle ABD ile ilişkilerin yumuşaması ve bununla TL'nin yeniden değer kazanması. Diğer sebep cari işlemler dengesindeki düzelme. Bu da ekonomi üzerindeki baskıyı azalttı" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON YUKARI GİDECEK

Ökmen görünümün hâlâ negatif olduğunu belirterek "Bunun anlamı şu; ekonominin gelecek sene çok da pozitif olmasını beklemiyoruz. Enflasyon yukarı gidecek. TL'de volatilite çok yüksek, bu da risk teşkil ediyor. Ekonominin daralma süreci sürüyor. Bankacılık sisteminin kredi iştahı düşük. O yüzden görünümü negatifte bıraktık" diye konuştu.