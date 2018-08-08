Japon turistleri gasp eden 2 taksi şoförü tutuklandı

Japon turistleri gasp ettiği için gözaltına alınan 2 taksi şoförü tutuklandı.

6 Ağustos'ta Japon turistler Jingya W. ve Huiling Z, Karaköy'den Beyoğlu'ndaki otellerine gitmek için taksiye bindi. Bir süre giden taksi şoförü, aracı Gülhane'de ikinci şoförüne teslim etti. Şoför, kredi kartlarını gasbettiği yolcuları indirdi. Jingya W. ve Huiling Z, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Olay yeri çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksinin plakasını belirledi.

Plakadan ticari taksi şoförlerinin kimliğini tespit eden polis, şoför Mustafa Hakan N. ve Erkan Ç'yi Gülhane'de gözaltına aldı.

Taksi şoförü Mustafa Hakan N'nin turistleri aracına aldıktan sonra aracın ikinci şoförü Erkan Ç'yi arayıp, "Araçta turist var, gerekeni yaparsın." diyerek turistleri Gülhane'ye getirip aracı Erkan Ç'ye verdiği öğrenildi. Erkan Ç. de turistlerden zorla aldığı kredi kartından yanındaki arkadaşı Celal B. ile 7 bin 500 lira çekip kartı kırıp çöpe attı. Erkan Ç'nin paranın 3 bin 500 lirasını Celal B'ye verdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Hakan N. ve Erkan Ç. tutuklandı.